В Воткинске потушили пожар на 500 кв метрах кровли предприятия

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На пульт диспетчеров пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на территории лесоперерабатывающего предприятия, расположенного в городе Воткинск, в 16 часов 13 минут.



В результате пожара была охвачена огнём кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания составила более 500 квадратных метров, пламя распространилось по всей площади кровли. Оперативными действиями пожарных расчётов было предотвращено распространение огня на соседние здания.



Для ликвидации пожара привлечены 24 специалиста из состава МЧС России и восемь единиц специализированной техники.