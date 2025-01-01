В Ижевске осужден мужчина за преступления с деньгами банка на 8,2 млн

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Первомайским районным судом Ижевска вынесен приговор директору коммерческой организации за хищение 8,2 млн рублей у банка с госучастием.



Обвиняемый признан виновным по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187 и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Это, например, крупномасштабное мошенничество, нелегальные платежи, и л легализация преступных доходов. Преступление расследовали ФСБ совместно со Следкомом России по Удмуртии по отношению директора коммерческой компании. Он оказался причастен к хищению денег госбанка.

Суд назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в силу.