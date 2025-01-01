В Ижевске остались под стражей все пять подростков, обвинили в сексуальном насилии над сверстником

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Суд Удмуртии оставил под стражей подростков, обвиняемых в сексуальном насилии. 3 и 4 апреля они издевались над сверстником.11 апреля трое из них были арестованы, позже к ним добавили двух девочек. Обвиняемые просили домашний арест, но суд оставил меру пресечения без изменений до 5 июня 2025 года.Верховный суд Удмуртии оставил под стражей двух девушек, обвиняемых в сексуальном насилии над подростком. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест, но суд оставил её без изменения. Подростки поддержали доводы защитников, но суд постановил, что они останутся под стражей до 3 июня 2025 года.