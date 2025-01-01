За легализацию 30 иностранцев в Ижевске осуждена женщина



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор по ч. 3 ст. 322.1 и ч. 4 ст. 150 УК РФ в отношении индивидуального предпринимателя. Составы преступления, в которых ФСБ и Следком РФ по Удмуртии подозревали гражданку, это организация незаконного пребывания в России иностранцев и вовлечение в криминал несовершеннолетнего.Установлено, что с 2020 по 2024 год обвиняемая легализовала 30 иностранных граждан, заключая с ними фиктивные трудовые договоры и фиктивно ставя на учет.Суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.