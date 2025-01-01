Мужчина в колонии в Удмуртии снова осужден за экстремизм

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УФСБ России по Удмуртии задержала осужденного за экстремизм. Мужчина отбывал наказание в одной из колоний республики за общеуголовные преступления. Он пропагандировал среди других осужденных экстремистские идеи.



По результатам оперативно-розыскной работы следственное управление СК России по Удмуртии возбудило против него уголовное дело. Мужчину обвиняют в неоднократной пропаганде и публичном демонстрировании атрибутики экстремистских организаций. Это статья 282.4 УК РФ.



За такое преступление закон предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы. Сейчас следователи продолжают работу по делу.