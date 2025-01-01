Фиаско правозащитного активиста Фефиловой





Правозащитный активист Лариса Фефилова выпала из информационного поля и потерпела полное профессиональное фиаско. После привлечения

к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил

в 2023 г. она, судя по всему, просто боится показываться в публичном поле

из страха быть признанной иноагентом или стать фигурантом уголовного дела.

Злые языки говорят, что Фефилова имеет серьезные финансовые проблемы и буквально сводит концы с концами, да и какой-либо новой «работы» на ниве правозащитной деятельности ей не предлагают.

Судя по всему, интерес к Фефиловой также потеряли «Idel.Реалии», «Радио Свобода» и другие иностранные СМИ, с которыми ранее она находилась в тесном контакте.

Активизации ей деятельности в союзе со сторонниками Навального также не предвидится по причине признания движения «Удмуртия против коррупции» иностранным агентом.

Имеет смысл вернутся на гражданскую работу, по специальности Фефилова педагог дошкольного образования, но после такого послужного списка ее вряд ли возьмут на работу в приличную бюджетную организацию.