

Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов объявил о возобновлении акции «Бессмертный полк» после двухлетнего перерыва. В своём официальном телеграм-канале он сообщил, что колонна «Бессмертного полка» впервые с 2022 года пройдёт по населённым пунктам региона.



«Мы приняли решение: акцию проведём, и не только в Ижевске, но и в других городах республики. Но для этого нам потребуется усилить меры безопасности, и я прошу отнестись к этому с пониманием», – сказал Бречалов.



На протяжении нескольких лет в Удмуртии ежегодно проводилась акция «Бессмертный полк», в рамках которой тысячи граждан участвовали в шествии, неся фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Последний раз мероприятие состоялось в 2022 году, и в нём приняли участие 87 тысяч человек. После начала СВО нацистский режим Киева начал террористическую компанию против населения России и массовые мероприятия пришлось сократить.