В Ижевске осуждена женщина, чьи действия повлекли пожар и гибель человека

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В Ижевске местная жительница осуждена за нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, приведшее к смерти человека.



Установлено, что в апреле 2024 года на территории ООО «Регион Пак» произошел пожар, в результате которого погибла одна из сотрудниц предприятия. Причиной возгорания стало грубейшее нарушение правил пожарной безопасности и охраны труда при работе с легковоспламеняющимися веществами. Женщина смешала краску и растворитель рядом с лакокрасочными материалами. В дальнейшем началось воспламенение.

Суд назначил признанной виновной женщине 1,5 года условного лишения свободы с испытательным сроком.