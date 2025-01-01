В Ижевске осуждена женщина, чьи действия повлекли пожар и гибель человека

Опубликована: 6 мая 2025 г. 01:23 114

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В Ижевске местная жительница осуждена за нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, приведшее к смерти человека. 

Установлено, что в апреле 2024 года на территории ООО «Регион Пак» произошел пожар, в результате которого погибла одна из сотрудниц предприятия. Причиной возгорания стало грубейшее нарушение правил пожарной безопасности и охраны труда при работе с легковоспламеняющимися веществами. Женщина смешала краску и растворитель рядом с лакокрасочными материалами. В дальнейшем началось воспламенение.

Суд назначил признанной виновной женщине 1,5 года условного лишения свободы с испытательным сроком. 