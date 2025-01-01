Судебный пристав осужден за передачу данных о передвижении автомобилей людей коллекторам

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В Ижевске суд вынес приговор бывшему сотруднику службы судебных приставов. Его признали виновным в том, что он передал данные о передвижении автомобилей людей в коллекторской организации. Это он сделал не незаконно.



Сотрудники ФСБ узнали о его поступке. Следственный комитет начал расследование и доказал, что он виновен. Приставы должны были следить за порядком и выполнять решения суда, а не помогать коллекторам.



Бывший сотрудник признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам колонии условно, со сроком испытания в два года. Он не сможет работать на госслужбе два года. Приговор еще можно оспорить.