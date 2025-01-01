В Ижевске орудовала похищавшая телефоны в пунктах выдачи банда мошенников

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В городе Ижевске шестеро местных жителей в возрасте от 20 до 28 лет, четыре из которых были трудоустроены в пунктах выдачи заказов, подозреваются в совершении хищения 25 мобильных телефонов, общая стоимость которых превышает 5 миллионов рублей. Данная информация была опубликована на официальном сайте «МВД-Медиа».



Согласно предварительным данным следствия, злоумышленники осуществляли заказы мобильных устройств через аккаунты третьих лиц на маркетплейсах. В момент получения посылок они заменяли содержимое на шоколадные плитки или пластилин, после чего оформляли процедуру возврата денежных средств.



На текущий момент всем подозреваемым избраны меры пресечения. Расследование уголовного дела, возбужденного по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации о краже и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, продолжается.