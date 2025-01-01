Ижевский Государственный технический университет признан одним из 7 партнеров в Китае

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Министерство образования Китая признало Ижевский государственный технический университет одним из лучших партнёров. Об этом написали на сайте университета.



Теперь ИжГТУ имени М.Т. Калашникова входит в число семи российских вузов, которые могут вместе с Китаем создавать образовательные программы на 2025 год.



Кроме того, Министерство образования Китая одобрило проект по подготовке программистов. Этот проект будут делать Цзинганшанский университет и ИжГТУ. Студенты будут учиться три года в Китае и один год в России. Каждый год в этой программе смогут участвовать 120 студентов.



ИжГТУ сотрудничает с Китаем уже три года. За это время университет запустил одну совместную программу, которую одобрило китайское министерство образования. В ИжГТУ уже учатся более 100 китайских студентов. Там также открыли Центр китайского языка и культуры. В апреле руководители из университетов Ижевска и Новосибирска посещали университеты-партнеры в Китае.