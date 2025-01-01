В Удмуртии похитили, избили и убили человека. Потом - закопали в лесу

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Потерпевший ранее жил с женщиной, от которой у них был общий ребёнок. После его тюремного заключения она завела нового партнёра и родила от него. После освобождения потерпевший пытался восстановить отношения, но получил отказ и начал угрожать. 4 мая он предложил встречу новому партнёру бывшей, и они встретились в Сюмси в нетрезвом состоянии. Во время конфликта подозреваемый распылил газ в лицо потерпевшему и избил его. Вечером потерпевший позвонил снова, но получил отказ.



Позже той же ночью подозреваемый приехал в кафе «Светлое и Тёмное», где встретил двух друзей и потерпевшего. Увидев его, подозреваемый напал на мужчину, избил его и попытался затащить в машину. Потерпевший оказал сопротивление, и на помощь пришли друзья подозреваемого. Они надели на него наручники и отобрали телефон, который выбросили в реку. Один из друзей ударил потерпевшего бутылкой по голове. Затем они остановили машину, вытащили жертву и забили до смерти. Тело закопали в лесу, вернувшись за лопатой к родителям одного из участников.



После заявления матери о пропаже полиция задержала одного подозреваемого, который сознался и указал место захоронения. Двое других скрывались в лесу, но сдались через сутки. Двое участников под стражей, третий — под домашним арестом.