В Сарапуле задержаны три женщины за организацию проституции

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В Сарапуле три женщины обвиняются в организации борделя в сауне. Об этом сообщила прокуратура Удмуртии.



По данным следствия, 66-летняя женщина организовала в своей сауне место, где люди получить услуги проститок. Она и двое её помощниц, которым 55 и 56 лет, за деньги находили клиентов для проституток. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.



Этот незаконный бизнес продолжался с 2019 по 2024 год, пока его не остановили полицейские. Против женщин завели уголовное дело за организацию проституции.



Сейчас дело с обвинительным заключением передали в суд.