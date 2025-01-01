В Сарапуле задержаны три женщины за организацию проституции

Опубликована: 25 мая 2025 г. 01:11 79

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В Сарапуле три женщины обвиняются в организации борделя в сауне. Об этом сообщила прокуратура Удмуртии.

По данным следствия, 66-летняя женщина организовала в своей сауне место, где люди получить услуги проститок. Она и двое её помощниц, которым 55 и 56 лет, за деньги находили клиентов для проституток. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Этот незаконный бизнес продолжался с 2019 по 2024 год, пока его не остановили полицейские. Против женщин завели уголовное дело за организацию проституции.

Сейчас дело с обвинительным заключением передали в суд.