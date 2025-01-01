В Удмуртии задержали находящегося в федеральном розыске вора



Нейросеть Кандинский 3.1 Нейросеть Кандинский 3.1

В городе Воткинске полиция поймала вора, который украл деньги и украшения из частного дома.

Злоумышленник залез в дом через разбитое окно на террасе. В доме он украл ювелирные украшения и деньги на сумму 74 000 рублей. Это произошло в конце апреля.

Полиция быстро нашла вора. Им оказался 47-летний мужчина из Свердловской области, который раньше уже был в тюрьме. Он скрывался от полиции и находился в розыске за другие кражи.

Полицейские поймали его в Пермском крае. Теперь он сидит в тюрьме, пока идёт расследование. Полиция проверяет, не совершал ли он других краж.