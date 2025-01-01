Больше 7 млн рублей заплатил работодатель семье утонувшего в навозе работника

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Осенью прошлого года произошло трагическое событие, связанное с несчастным случаем на производстве. В результате утопления в навозохранилище погиб рабочий.

В ходе судебного разбирательства, проведённого с целью установления степени ответственности за причинённый моральный вред, суд вынес решение о компенсации. Супруге погибшего была присуждена сумма в размере 1 500 000 рублей. Каждому из трёх детей погибшего было назначено по 1 250 000 рублей компенсации. Дополнительно, по одному миллиону рублей получили родители погибшего рабочего.

Данное решение суда свидетельствует о признании серьёзности произошедшего инцидента и необходимости принятия мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем.