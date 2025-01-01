Уже полгода в Удмуртии ищут мужчину

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В Ижевске ищут Артема Кочурова, который пропал шесть месяцев назад.

Как пишет группа добровольцев в соцсети «ВКонтакте», мужчина исчез в ноябре 2024 года в деревне Лудорвай Завьяловского района. Неизвестно, во что он был одет. Сразу после того, как его заметили пропавшим, добровольцы начали искать его рядом с деревней, в заброшенных садах и зданиях, в лесу и на его границах, но ничего не нашли.

26 мая один из волонтеров рассказал, что поиски продолжаются. Артема до сих пор не нашли. Его искали и продолжают искать. ока ничего нового нет, по сообщению Дениса Хрусталева, руководителя группы добровольцев.

Полиция тоже ищет Артема. Там делают все возможное для его поиска.