В провал на набережной в Сарапуле провалились две женщины

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Две женщины провалились в промоину на набережной в Сарапуле (Удмуртия), сообщают местные СМИ.Повреждение брусчатки вызвано весенним повышением уровня реки Кама, Сбросом воды с ГЭС выше по течению, а также размыванием причалов. Пострадавших нет — медицинская помощь женщинам не потребовалась.Администрация города установила ограждение вокруг опасного участка и просит жителей и гостей избегать подхода к нему, поскольку существует риск дальнейшего разрушения береговой линии. Детей попросили держать подальше от набережной и причальных зон.