В Удмуртии запрещено купаться в 26 водоемах

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Перед началом купального сезона специалисты Роспотребнадзора Удмуртии провели проверку качества воды в местных водоёмах. В мае было исследовано 34 образца воды из рек и прудов республики по различным параметрам безопасности.Выяснилось, что вода не соответствует нормам гигиены в 26 водоёмах региона, среди которых такие известные места, как река Чепца, река Кама, Ижевский пруд и другие.Главам муниципальных районов передали сведения о выявленных нарушениях. Пока только один объект — пруд на реке Чумойка в деревне Шудья (спорткомплекс «Чекерил») — получил положительное заключение экспертов, подтверждающее безопасность для отдыха и плавания.