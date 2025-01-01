Международный терминал в Ижевске готов на 92 процента

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В Ижевске почти достроили новый терминал аэропорта. Как сообщил глава правительства Удмуртии Роман Ефимов в своём телеграм-канале, работа выполнена на 92%. Сейчас терминал почти готов: есть каркас, крыша и стены. Внутри установили эскалаторы и лифты. Подвели коридоры к выходам для самолётов. Почти закончили внутреннюю отделку и установку систем отопления, охлаждения и электричества. Также настраивают трансформаторные подстанции и дизельные электростанции. Устанавливают оборудование для обработки багажа и наводят порядок на территории. Строительство началось летом 2022 года. В апреле 2023 года аэропорт Ижевска стал международным. Сначала обещали закончить строительство в марте 2024 года, потом перенесли на сентябрь 2024-го. В мае 2024 года глава Удмуртии Александр Бречалов сказал, что строительство закончится до конца года, а международные полёты могут открыть в 2025 году. В сентябре он уточнил, что всё идёт по плану. В октябре гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников заявил, что из-за задержки поставок элементов крыши сроки сдачи объекта переносятся на 2025 год. Первый международный рейс из нового терминала планируют запустить в конце 2025 года.