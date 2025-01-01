Менеджер задержан за взятку сотруднику военного завода в Удмуртии

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Сотрудники ФСБ в Удмуртии поймали менеджера одной фирмы, который дал взятку чиновнику с оборонного завода. Взятка составила 220 тысяч рублей. Взамен менеджер хотел, чтобы чиновник помог заключить договоры на поставку товаров, ускорил их приёмку и оплату. Эти товары нужны для производства военной техники по заказу государства. Против менеджера завели уголовное дело за дачу взятки в крупном размере. Ему грозит до 12 лет тюрьмы и штраф, который может быть в 60 раз больше суммы взятки. Сейчас следствие продолжается.