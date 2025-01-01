Утонул артист ижевского театра

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Русский драматический театр Удмуртии сообщает о гибели актёра Сергея Тоичкина. Согласно информации, предоставленной пресс-службой театра, артист трагически погиб - ушёл из жизни, утонув в Кенском пруду Завьяловского района. Инцидент произошёл 12 июня, а поисковые и водолазные работы, направленные на обнаружение тела, завершились 13 июня. В настоящее время ведётся расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сергей Тоичкин, которому было 38 лет, присоединился к труппе Русского драматического театра Удмуртии в 2024 году после переезда из Курска. В Курске он проработал на сцене Курского драматического театра имени А.С. Пушкина в течение 15 лет.