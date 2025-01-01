Работник оборонного предприятия в Удмуртии требовал 1,3 млн р взятки

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В Удмуртии сотрудники ФСБ поймали работника оборонного предприятия за взяточничество. Он брал деньги у руководителя коммерческой фирмы за помощь в заключении договоров на ремонт имущества своего предприятия. Когда он получил первые 300 тысяч из 1,3 миллиона рублей, которые требовал, его задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело за получение крупной взятки. Задержанного поместили в тюрьму временного содержания. Сейчас следователи продолжают расследование, чтобы узнать о других его преступлениях. За это преступление ему грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в 70 раз больше суммы взятки.