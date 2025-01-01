В Удмуртии пять человек пострадали в аварии автобуса

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В городе Глазове Удмуртской Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого пострадали пять человек. Об этом информирует ГАИ по Удмуртской Республике. Инцидент произошёл днём 15 июня на улице Драгунова, напротив дома №1. По предварительной информации, водитель автобуса марки «ПАЗ», мужчина 1986 года рождения, не справился с управлением транспортного средства, что привело к его выезду за пределы проезжей части и последующему опрокидыванию автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия были травмированы пять человек, находившихся в автобусе. Медицинское освидетельствование водителя показало наличие алкогольного опьянения. Согласно его показаниям, употребление спиртных напитков произошло после совершения дорожно-транспортного происшествия.