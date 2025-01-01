Из-за строительства аэропорта в Удмуртии вырос государственный долг

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Госдолг Удмуртии вырос до 66 миллиардов 400 миллионов рублей к 1 июня 2025 года, как сообщает Министерство финансов республики. В мае он был 66 миллиардов 125 миллионов рублей. Госдолг Удмуртии состоит из двух частей: * Кредиты из федерального бюджета - 61 миллиард 400 миллионов рублей под 0,1% или 3% годовых. * Обязательства по ценным бумагам - 5 миллиардов рублей под 10,5% годовых. На обслуживание долга в июне 2025 года потратили 131,5 миллиона рублей. Задолженность по долгам и их обслуживанию пока не просрочена. Госдолг вырос, потому что в мае 2025 года взяли кредит в 276 миллионов рублей на строительство нового аэропорта в Ижевске. Этот кредит нужно будет вернуть через 15 лет, а проценты по нему составляют 3% годовых. По состоянию на 31 мая новый терминал аэропорта был готов на 92%. Точной даты сдачи объекта пока нет. Сначала его хотели открыть в мае 2025 года, но потом перенесли на две недели. На середину июня новой даты пока не сообщили.