В Ижевске водитель погиб при столкновении со столбом

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В городе Ижевске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Лада Приора». По предварительной информации, полученной от Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения по Удмуртской Республике, водитель указанного транспортного средства не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач, расположенную на набережной реки Белобородовки. Инцидент зафиксирован 16 июня в 02:20 по местному времени напротив жилого дома №15 по проезду Дерябина. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля погиб на месте от полученных травм. Кроме того, пострадали два пассажира транспортного средства — мужчины 41 и 44 лет, которые были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Согласно имеющимся данным, водитель автомобиля не имел действующего водительского удостоверения.