Реку Старковка в Ижевске залили нефтепродуктами

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В городе Ижевске с 27 июня введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной этому послужил выявленный разлив нефтепродуктов в реке Старковка в районе проезда Копрового. Площадь загрязненной территории составила 640 квадратных метров, о чем сообщила пресс-служба муниципального образования города Ижевска. Для предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов у запруды установлено боновое заграждение. Планируется установка дополнительного заграждения выше по течению для локализации источника загрязнения. Специалистами проведены отбор и анализ проб воды в различных точках для определения степени загрязнения водной среды. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего инцидента.