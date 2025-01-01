Мобильный интернет будут отключать при угрозе безопасности в Удмуртии

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Временное отключение мобильного интернета в Удмуртии будет применяться даже при минимальной угрозе беспилотных атак. С начала июня зафиксировано 8 таких ситуаций. Глава региона Александр Бречалов заявил, что это не означает наличие угрозы, а лишь усиление контроля за небом. Оповещения будут распространяться через официальные источники. Меры безопасности действуют бессрочно и могут усиливаться. Приоритетом остается безопасность жителей. За распространение дезинформации предусмотрены штрафы. 18 июня власти ограничили работу мобильного интернета, объяснив это мерами безопасности. 20 июня это связали с атаками беспилотников. График отключений заранее не планируется. 23 июня Бречалов поручил правительству найти решения для сокращения дискомфорта жителей. Жителей просят использовать Wi-Fi, а бизнесу рекомендуется подключить проводной интернет.