В Удмуртии автомобиль наехал на ребенка в возрасте 4 лет



Нейросеть Алиса Нейросеть Алиса

24 июня 2023 года около 17 часов 10 минут в селе Менил Игринского района Удмуртской Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Согласно предварительным данным, 45-летний водитель транспортного средства марки «ВАЗ-2112» допустил наезд на четырехлетнего мальчика, который внезапно вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. В момент происшествия ребенок находился на проезжей части дороги без сопровождения взрослых лиц, что является нарушением правил безопасности. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По данному факту проводится проверка, в рамках которой рассматривается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а именно: за не обеспечение должного надзора и контроля за ребенком, что привело к его нахождению на проезжей части без взрослых.