Почти 2 миллиона взяток получила федеральная чиновница по Кирову и Удмуртии



Пресс-служба УФСБ по Удмуртии. Пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

УФСБ по Удмуртии задержала руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в регионе. Женщину подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, до 11 июня этого года подозреваемая через своего сожителя и родственницу получила 1 млн 944 тысячи рублей от директора коммерческой компании. За эту сумму она заключила договор аренды земельного участка в государственной собственности по заниженной стоимости. СУ СК по Удмуртии возбудило уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемую задержали. Сейчас следователи продолжают расследование. За такое преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штраф до 70-кратной суммы взятки.