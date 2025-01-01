Два человека погибли в столкновении автомобиля и лося



Госавтоинспекция Удмуртии Госавтоинспекция Удмуртии

26 июня 2023 года, около 22 часов 20 минут, на территории Алнашского района Удмуртской Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Chery Tiggo». В процессе движения водитель транспортного средства совершил наезд на дикое животное — лося, что привело к потере управления и последующему съезду автомобиля в кювет. В результате происшествия водитель автомобиля скончался на месте аварии. Пассажир транспортного средства, мужчина 36 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в медицинском учреждении. Еще один пассажир, мужчина 23 лет, получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.