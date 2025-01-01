По Ижевску ударили беспилотники киевских нацистов: погибли трое, ранены 45



Нейросеть Алиса Нейросеть Алиса

После удара по заводу в Ижевске возник пожар, повреждены промышленные мощности.После эвакуации персонала пожарные и медики приступили к помощи пострадавшим. Раненых оказалось 45, 35 из которых были госпитализированы. Три человека из-за террористического удара украинских нацистов погибли.По итогам встречи на территории предприятия правительство Удмуртии приняло решение о предоставлении финансовой помощи:– семьям погибших будет выплачено по 1,5 млн рублей;– пострадавшие получат компенсации в размере от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм.