Сотрудница завода ВПК осуждена за взятку в 1,4 млн рублей

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В Ижевске суд вынес приговор по делу о взятке. Обвинение предъявили специалисту, которая работает в отделе снабжения одного из предприятий, связанных с оборонкой. Она получила взятку в размере 1,4 миллиона рублей от представителей коммерческих организаций. Взятка была дана за помощь в заключении и выполнении договоров на поставку товаров, которые нужны для производства продукции по государственному заказу.

Преступление раскрыли и расследовали сотрудники ФСБ и Следственного комитета России.

Суд приговорил женщину к 4,5 годам лишения свободы условно. Ей также запретили работать на должностях, связанных с закупками товаров и услуг для юридических лиц, в течение 2,5 лет. Она должна выплатить штраф в размере 1,35 миллиона рублей и отдать государству имущество на сумму 1,416 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу.