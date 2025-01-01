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Доктор исторических наук, профессор Шумилов известен как в среде историков-профессионалов, так и простых жителей региона. Он также имеет репутацию одного из ведущих удмуртских историков-краеведов.

Однако, за последнее время его публичная деятельность вызвала значительный общественный резонанс. Так, исключительно негативную реакцию жителей вызвали публикации Шумилова с критикой размещения памятника Ленину на площади перед Благовещенским собором г. Воткинска, также он регулярно критикует политических деятелей советского периода.

При этом, в его профессиональной деятельности прослеживаются симпатии к монархизму и дореволюционному периоду отечественной истории, а любые пристрастия являются недостатком и не позволяют ему в полной мере быть объективным.

Кроме того, возникает вопрос о целесообразности подобных исторических споров с учетом того, что Шумилов, как историк-краевед мог бы рассказать аудитории об отдельных интересных периодах истории нашего региона без спекуляций на острые для многих граждан темы.