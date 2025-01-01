Инженер застройщика пытался присвоить 600 тыс рублей переселенцев и сирот

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Сарапульский городской суд Удмуртской Республики вынес приговор по делу о мошенничестве. Главный инженер строительной компании признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Его обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».



Установлено, что фигурант предоставил подложные документы, чтобы похитить 600 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для покупки квартир для переселения из ветхого жилья и обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей.

Противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ России по Удмуртии и расследованы СУ СК России по региону. Подсудимый признал свою вину и возместил ущерб, поэтому суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.