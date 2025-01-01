Не смотря на все причуды погоды, в Удмуртии удалось хорошо повести посевную



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Льном-долгунцом в Удмуртии засеяно 4,9 тыс. га, или 99% намеченной площади.

План сева льна-кудряша выполнен на 93% (работы проведены на 6,8 тыс. га).

Площадь под сою составила 1,4 тыс. га, план полностью выполнен.

На завершающей стадии находится сев кукурузы на зелёный корм: культура занимает 46,6 тыс. га, или 92% угодий от плана.

Многолетние травы размещены на 44,0 тыс. га, или 83% запланированной площади, однолетние — на 31,7 тыс. га, или 67% площади.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия на 5 июня 2025 года, план весеннего сева зерновых и зернобобовых культур в Удмуртии выполнен на 96%.К этой дате яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 261,1 тыс. га, или 96% плановой площади (270,1 тыс. га).Некоторые другие показатели: