В Воткинске задержали бывшего руководителя "Водоканала" по подозрению в коррупции

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В Воткинске задержали депутата городской думы, бывшего директора МУП «Водоканал». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Следствие установило, что мужчина похитил более 1,3 миллиона рублей. Он заключил договоры с коммерческой организацией, которой руководил. При этом условия договора на поставку водопроводных задвижек не выполнялись. Задвижки приобретались по цене, значительно превышающей рыночную стоимость.