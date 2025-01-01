В Сарапуле открыли логистический центр "Вайлдберриз"



Компания Wildberries (РВБ) запустила новый логистический центр площадью 53 тыс. кв. м в Сарапуле, способный хранить свыше 38 млн товаров. Объект оборудован современными технологиями, такими как вертикальные сортировщики, обрабатывающие ежедневно до 800 тысяч позиций.Новый склад упростит доступ местных производителей к платформе и снизит расходы на хранение продукции. Глава компании Татьяна Ким подчеркнула важность открытия центра для развития предпринимательства региона и улучшения качества обслуживания клиентов.Кроме того, республика стала участником программы поддержки региональных бизнесов «Платформа роста». За прошедший год число продавцов из Удмуртии выросло на 24%, а объемы продаж увеличились на 72%.