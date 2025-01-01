Ижевскому аэропорту выберут новое имя



Общественная палата Удмуртии объявила конкурс на лучшее имя для нового терминала аэропорта в столице республики. Совет Общественной палаты решил провести конкурс 24 июля. По плану, осенью 2025 года аэропорт начнёт принимать внутренние рейсы, а с 2026 года — международные. Чтобы выбрать имена для терминала, пройдут три встречи, где люди смогут предложить свои идеи и объяснить, почему они хороши. Затем будет открытое голосование, чтобы выбрать три лучших имени. После этого выбор сделают жители Удмуртии. Первая встреча запланирована на 31 июля. Детали о месте и времени можно будет узнать в официальных соцсетях Общественной палаты.