В Удмуртии зарегистрирована превышающая 10 процентов инфляция



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Годовая инфляция в Удмуртии достигла отметки в 10,91%, увеличившись за месяц на 0,55%. Рост цен обусловлен повышением затрат производителей и ростом спроса на отдых и медуслуги. Цены на продукты питания в Удмуртии поднялись умеренно: наибольшее влияние оказали повышение цен на кофе и рыбу, тогда как яйца и овощи стали дешевле благодаря увеличению внутреннего производства. Резко подорожал кофе: цена выросла на 28,69% за год, рыба тоже прибавила в цене, зато яйца подешевели. Тарифы на бытовые товары в Удмуртии слегка повысились: хозяйственная химия, газеты и косметика подорожали примерно на 1–2%. Несмотря на укрепление рубля, в республике продолжает расти стоимость непродовольственных товаров: особенно ощутимо подорожали бытовая химия, одежда и лекарства. Телевизоры, гаджеты и ПК упали в цене на 2,85%, 1,68% и 1,18% соответственно. Стоимость услуг в Удмуртии увеличилась в среднем на 3,66% за счёт высоких сезонных запросов на курортный отдых и медицинскую помощь.