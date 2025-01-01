

Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Девушка из Ижевска осуждена за госизмену. Она действовала в интересах враждебного государства и его специальных служб. Согласно решению Верховного Суда Удмуртии, 19-летняя жительница региона заинтересовалась украинскими источниками новостей после начала специальной военной операции и завела контакт с разведчиком ВСУ через Telegram. Получив задание собрать информацию о местном предприятии оборонной промышленности, она выполнила поручение, передав фотографии и координаты завода украинской стороне. Подсудимая признала вину и выразила раскаяние. Учитывая ряд смягчающих факторов, ей назначено наказание в виде шести с половиной лет заключения в исправительной колонии общего режима.