После 4 суток скитаний по лесу в Удмуртии была обнаружена заблудившаяся старушка

Волонтёры Поисково-спасательного отряда «Север 18» из села Шаркан успешно завершили поиски пропавшей пожилой женщины, начавшиеся ещё 1 августа. Пенсионерка, родившаяся в 1954 году и нуждавшаяся в регулярной медицинской помощи, неожиданно исчезла утром 1 августа из деревни Старое Ягино. В ходе масштабной поисковой операции были задействованы беспилотники, распространялись ориентировки в социальных сетях и на местах, велись опросы жителей близлежащих населённых пунктов и осмотр дорог. Через четверо суток после начала поисков поступила информация о местонахождении женщины. Её обнаружили в тяжёлом состоянии глубоко в лесной чаще, откуда волонтёры оперативно доставили её медикам.