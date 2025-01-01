Мошенник-уроженец Закавказья обещал за 3 млн руб освободить подозреваемых в наркоторговле



УФСБ России по Удмуртии задержала россиянина, который обманывал соотечественников, обещая решить проблемы их близких, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Мужчина присвоил три миллиона рублей, полученных от доверчивых граждан, желавших совершения незаконного освобождения их родственников. Задержанный не мог повлиять на ход расследования уголовных дел, но всё равно присвоил деньги. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие продолжается.