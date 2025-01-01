В Глазове за подготовку диверсии задержан уроженец Центральной Азии



В Глазове арестовали уроженца Центральной Азии, который готовил теракт. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ. По информации спецслужбы, задержанный планировал поджечь железнодорожный состав. Кроме того, он оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле» в соцсетях и мессенджере «Телеграм». У мужчины нашли самодельные зажигательные устройства, план объекта для теракта и инструкцию по изготовлению взрывчатки в телефоне. Также обнаружили переписку с террористами. УФСБ России по Удмуртии возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, публичных призывах к терроризму и оправдании терроризма в интернете. Задержанный находится под стражей.