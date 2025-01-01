Автобус насмерть сбил женщину в Воткинске



Утром 19 августа в Воткинске произошла трагедия на дороге. На нерегулируемом переходе автобус сбил 65-летнюю женщину. Она скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе ГИБДД Удмуртии. Авария случилась на улице 1 Мая возле дома №47. По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ», 54-летний мужчина, не пропустил пешехода. В результате наезда женщина получила смертельные травмы. Пострадавшую сразу же отвезли в больницу, но усилия врачей не позволили спасти её жизнь. Расследование ведется с целью выяснить все детали ДТП и его причины.