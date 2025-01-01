В Ижевске создадут сеть убежищ от атак БПЛА



Антитеррористическая комиссия утвердила создание временных укрытий на случай атаки БПЛА, сообщает пресс-служба Ижевска.Укрытия будут в подвалах, цокольных этажах или подземных пространствах с системами вентиляции, водоснабжения и канализации. При отсутствии коммуникаций управляющие компании обеспечат помещения водой и биотуалетами. Укрытия оснастят освещением, электричеством, отоплением, противопожарным и хозяйственным инвентарем, контейнерами для мусора и посадочными местами. В домах назначат ответственных за открытие укрытий, установят спецзнаки и таблички с их местоположением и контактами.Управление ЖКХ составит список домов с укрытиями, а для остальных жильцов разработают маршруты до ближайших зданий для укрытия.