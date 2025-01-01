В Удмуртии размыло часть дороги и теперь чинят



АО «Удмуртавтодорстрой» информирует о проведении работ по ликвидации последствий размыва дорожного полотна на трассе Можга-Вавож.На место происшествия доставлены все необходимые материалы, задействована специализированная бригада для проведения восстановительных мероприятий. Окончание ремонтных работ планируется на вечер субботы, 9 августа.В утренние часы движение по указанному участку дороги было затруднено вследствие разлива воды. В районе количество выпавших осадков составило половину месячной нормы.