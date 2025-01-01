Ижевск не дотянул до уровня культурной столицы России
Ижевск не смог выйти в финал конкурса «Культурная столица 2027 года» в России, как сообщает «ТАСС».
В конкурсе приняли участие 26 городов, но в шорт-лист вошли только восемь из них: Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. Финальный победитель будет объявлен 14 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. В голосовании участвует более 180 000 человек. На данный момент лидируют Челябинск (44 тыс. голосов), Вологда (30,2 тыс. голосов) и Новосибирск (24,5 тыс. голосов).
Напомним, что в 2026 году Ижевск уже участвовал в этом конкурсе, но тогда победителем стал Омск.