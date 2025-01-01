За фотографии опасных деяний беспилотников в Удмуртии будут наказывать



В Удмуртии запретили публиковать и пересылать видео и фото, где показаны вражеские беспилотники и их действия. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Запрещено выкладывать в Удмуртии информацию о том, как используются БПВ и что они делают, данные, которые помогают узнать, какой это беспилотник, где он упал, откуда взлетел или куда летел, где дрон атаковал и куда упал, какой ущерб был нанесен. Под запрет публикации попадает информация о том, как защищаются от беспилотников, включая системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. А также любые данные, которые могут раскрыть расположение военных или полиции, важных объектов, например мостов, заводов, электростанций и других.

Этот запрет касается всех: журналистов, обычных людей, иностранцев и организаций. Ограничение касается публикаций в интернете, соцсетях, мессенджерах и других онлайн-платформах, включая фото и видео.