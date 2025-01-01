В Воткинске возле спасательной станции погибла рыба



В Воткинске введен режим повышенной готовности из-за массовой гибели рыбы в городском пруду, обнаруженной 9 августа. Очаг загрязнения локализован у спасательной станции. Глава города Алексей Заметаев сообщил об этом.

11 августа прошло экстренное заседание комиссии по ЧС с участием представителей Минприроды, Роспотребнадзора, Росрыболовства и других органов. Качество питьевой воды соответствует нормативам, но проводятся дополнительные исследования на нефтепродукты и паразитов.

Спасательные службы и волонтеры обследуют пруд на новые очаги загрязнения. Жителям рекомендовано воздержаться от купания, рыбалки и использования воды из пруда. Мёртвая рыба будет утилизирована.

Алексей Заметаев заявил, что ситуация под контролем. Ежедневно будет проводиться мониторинг состояния пруда, результаты будут публиковаться.