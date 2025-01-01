В Удмуртии на 17 процентов сократился внешний турпоток



По данным «Интерфакса» и президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, с начала года количество туристических поездок в Удмуртскую Республику сократилось на 17%.В первом полугодии 2025 года рост внутреннего туризма в России остановился из-за увеличения интереса к международным путешествиям. Количество бронирований с начала года выросло всего на 0,2% по сравнению с прошлым годом.В мае спрос на поездки увеличился, но затем снизился, особенно на курорты Краснодарского края. В Пензенскую область турпоток упал на 22%, в Республику Коми и Хакасию — на 17%, в Мурманскую область — на 11%.В 2024 году туристический поток в Удмуртскую Республику составил 1,7 миллиона человек.